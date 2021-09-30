Kamu-iş: Nalbantoğlu Kilitlenmek Üzere

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bir çok bölümünün personel eksikliği nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirterek, “Hangi bölümde ne eksiklik var belirledik. Bunu Sağlık Bakanlığı’na bildirdik. Sağlıkta bir kaos yaratma derdinde değiliz. Ama önlem alınmazsa radikal kararlar alacağız” dedi.

NALBANTOĞLU KİLİTLENMEK ÜZERE

Yaklaşan kış aylarında vaka sayısında artış beklendiğini hatırlatan Serdaroğlu, “Endişeliyiz. 19 aydır süren pandemi nedeniyle sağlık çalışanları zor bir süreç yaşıyor. Bu süreç boyunca yaptığımız tüm çağrılara rağmen personel eksikliğinin giderilmemesi, bizi daha da endişelendiriyor” diye konuştu.

Ülkenin sağlık sektöründeki amiral gemisi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hizmetlerin gerek teknik personel, gerekse hastabakıcı eksikliği nedeniyle durma noktasına geldiğini ifade eden Serdaroğlu, şunları söyledi:

HÜKÜMETİ SON KEZ UYARIYORUZ

“Kamu – İş olarak yaşanan bu sıkıntının aşılması için hükümeti son kez uyarıyoruz. Personel eksikliği bilinmesine rağmen hükümet tarafından hiçbir önlem alınmıyor. Alınan personel vardı ama ihtiyaçlı bölümlere alınmadığı için bu sıkıntı aşılamadı. Hastanenin birçok bölümü hizmet veremeyecek duruma gelmiştir. Üç kişinin yapacağı işi bir personel yapıyor ama işlere yine yetişemiyorlar. Kamu-İş yaşanan personel eksikliği nedeniyle bir çalışma yaptı. Hangi bölümde ne eksiklik var belirledik. Bunu Sağlık Bakanlığı’na bildirdik. Sağlıkta bir kaos yaratma derdinde değiliz. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz. Önerilerimizi dikkate alın. Aksi takdirde önümüzdeki günlerde Kamu-İş Sendikası olarak radikal kararlar alacağız.”

Kamu-İş Basın Bürosu