Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. COVID-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece Oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul odanın sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Genel Kurul’da ilk olarak divan oluşturularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Genel Kurula gönderilen mesajlar okundu. Törende daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz bir konuşma yaptı. Turgay Deniz, aradan geçen bir yıllık sürede salgının değişiklik gösterdiğini aşılamanın başladığını ancak yine de salgının ve ekonomik etkilerinin devam ettiğini belirtti.

KKTC’de kamu ağırlıklı bir yapının egemen olduğuna işaret eden Deniz, özel sektörün ise salgının etkisi ile çok daha zor günler geçirdiğini hükümetin de özel sektör ve çalışanlarını korumakta yetersiz kaldığını savundu.