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KKTC'de Covid-19'dan 1 ölüm ,179 vaka!

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KKTC'de Covid-19'dan 1 ölüm ,179 vaka!
KKTC'de Covid-19'dan 1 ölüm ,179 vaka!

28 Ağustos 2021 

"Toplam 14.009 test yapıldı, 149'u yerel 179 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.009 olup, 149'u yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 128 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır. 

55 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


28 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.009   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 149 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 128 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .406.790 

Toplam Vaka Sayısı: 16.015 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.682  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2276 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1975 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 168   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 57   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 797   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 278 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 234 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3548 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.026

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