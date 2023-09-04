Mağusa Limanı'nda kaza: Geminin içerisindeki rampa çöktü, tır şoförü yaralandı

Mağusa Limanı’nda dün gece 23.00 sıralarında, bir gemi içerisinde kaza meydana geldi…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Dada Star Tripoli” isimli yük gemisinin limana yaklaştıktan sonra, üst katında bulunan araçların aşağıya doğru hareketi sağlayan taşıyıcı rampa üzerinde bulunan ve yükü ile beraber yaklaşık 45 ton ağırlığındaki ND 534 plakalı tır aracın aşağıya indirilirken kaldıraçların fazla yükten dolayı sağ ve sol hidroliklerin kopması sonucunda tır içerisinde bulunan tır şoförü Mehmet Tan yaralandı.

Olayda yaralanan tır şoförü Tan, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından omurgasında kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis açıklamasında, yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen gemi kaptanı Y.A.A. ve rampa operatörü H.A’nın tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.