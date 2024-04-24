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Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da toplandı.
Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik) Yasa Tasarısı”, ve “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler katıldı.

Komite ilk olarak, gündeminde bulunan “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ikinci okunuşunu gerçekleştirdi. Komite  Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Millî Eğitim Bakanlığı, Personel Dairesi, Atatürk Öğretmen Akademisi ve KTÖS’ten yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini Komiteye sundu.

Komite daha sonra gündeminde yer alan “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve üçüncü okunuşunu tamamlayarak oy birliği ile Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini Komiteye sundu.

Komite son olarak gündeminde bulunan “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs

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