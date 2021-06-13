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Polis 5 ayda 8 Kilo 400 Gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucu, hem Toplumların hem de Devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır.
Polis 5 ayda 8 Kilo 400 Gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu madde ticaretinin sınır ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazandığı günümüzde, bu sorunun birçok toplumun geleceğini tehdit ettiği gözlerden kaçmamaktadır.

 

Bu çerçevede Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede çeşitli platformlarda oluşturduğu toplumsal bilincin yanı sıra, tüm kurumlar ile yapmış olduğu işbirliği ve halkının desteği ile gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmamaya devam etmektedir.

 

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 

  • 2020 yılının ilk beş ayı (01 Ocak - 31 Mayıs) içerisinde 3 Kilo 400 Gram uyuşturucu madde ele geçilirken,
  • 2021 yılının ilk 5 beş ayı içerisinde toplam 8 Kilo 400 Gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, geçen yıla oranla % 144’lük artışla başarı elde edilmiştir.  

 

2020 ve 2021 yıllarının ilk beş ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen başlıca uyuşturucu türleri;

 

Ele Geçirilen

Uyuşturucu Türleri

 

 

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı

 

Uyuşturucu Madde  Tespitinde Başarı

Oranları

 

2020 Yılı

(01 Ocak -31 Mayıs)

2021 Yılı

(01 Ocak-31 Mayıs)

Hintkeneviri

3 Kilo

6 kilo 800 Gram 

% 125

Sentetik Cannobinoid

(Bonzai)

210 Gram

1 Kilo 110 Gram

% 416

Kokain

81 Gram

235 Gram

% 191

Eroin

2 Gram

87 Gram

% 4250

 

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından aralıksız devam eden operasyonlar sonucu;

  • Uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalamasında geçen yıla nazaran % 50 oranında bir artış
  • Kullanıcılarda ise % 30 oranında azalma ile uyuşturucu ile mücadelede başarı elde edilmiştir.

Ayrıca KKTC tarihinde ilk kez, sentetik uyuşturucu imal edilen bir adrese baskın düzenlenmiş ve uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasallar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiştir.       

Narkotik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan arazi inceleme ve keşif çalışmaları sonucunda, kanunsuz olarak ziraatı yapılan 34 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirilmiştir.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, uyuşturucu suçları ile mücadelenin yanı sıra proaktif davranışla önleyici polislik anlayışı içerisinde; çeşitli kurum kuruluşlara, ailelere ve öğrencilere yönelik uyuşturucu konusunda eğitim ve seminerler vererek uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilinci artırma adına sosyal sorumluluk alanında kendine ayrı bir misyon üstlenmiş bulunmaktadır.   

Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta değerli halkımız ile Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz

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