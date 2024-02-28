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“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul'a sevk edildi!

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“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliği ile onaylanarak Genel Kurul’un gündemine sevk edildi.
“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul'a sevk edildi!

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Konut Edindirme ( Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra, gündeminde bulunan “Konut Edindirme ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak,  Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi,  Konut Edindirme Birimi, KKTC Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.

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