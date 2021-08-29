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Sağlıkta tasarruf olmaz eylemi, düzenleniyor!

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Sağlıkta tasarruf olmaz eylemi, düzenleniyor!
Sağlıkta tasarruf olmaz eylemi, düzenleniyor!

İşte açıklama;

Güney Kıbrıs'ta çalışanlar derneği olarak çıktığımız yolda pcr ve antijen testlerine yönelik alınan kararların tüm halkımızı etkileyecek sonuçlar doğuracağının bilincinde olarak bu eylemde etkilenecek olan tüm kesimlerin birliklerin, sendikal oluşumların ve platformlardan destek talep ederek toplumsal bir mücadelede bulunmak gerektiğine inanıyoruz.
Bu yüzden iletişime geçemediğimiz bizimle ayni fikirde olan tüm örgütlere buradan çağrımızdır alınan kararların sonucunda kısa bir süre sonra tüm toplumumuzun yeniden tamamen kapanmak zorunda kalmasının önüne geçebilmek için gelin mücadelemizi hep birlikte vererek halkımız için önemli olan kararların alınmasında tek yumruk tek güç olalım diyerek eylemimize davetimizi yinieiyoruz.

Tarih: 31-08-2021
Saat:09:00
Toplanma yeri: Kuğulu Park
Güzergah: Maliye Bakanlığı - Başbakanlık

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