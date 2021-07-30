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Saner: UBP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa adayım, iddialıyım

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Başbakan Ersan Saner, BRT’de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Saner: UBP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa adayım, iddialıyım

Başbakan Ersan Saner, BRT’de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Pandemi sürecine değinen Başbakan Saner, vakaların dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğini belirterek, KKTC’nin dünyada en iyi ilk beş ülkesi arasında yer aldığını kaydetti.

Aşılanmanın önemine işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve üçüncü doza geçileceğini söyledi.

Saner, aşılanma ile ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti.

Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı.

Saner, Temmuz ayı içerisinde hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188’inin aşısız olduğunu kaydetti.

Aşılandırmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti. Saner, gündemlerinde kapanmanın sözkonusu olmadığını kaydetti.

Başbakan Saner, ekonominin pandemiden etkilendiğini, gelirlerde ciddi düşüşler olduğunu, ancak TC ile protokoller imzalandığını, memur ile emeklinin maaşlarının ödendiğini, özel sektöre de katkı sağlandığını anlattı. Saner, maaşların ödenmesi konusunda ise bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Ekonominin önünün açılması için Anavatan Türkiye’den gerekli desteğin alındığını söyleyen Başbakan, Ekonmik modeller konusunda da Anavatan Türkiye ile çalışmalar yapıldığını kaydetti. Saner, Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz’da en üst düzeyde temsiliyet gösterdiğini ve bunun onur verici olduğunu söyledi.

20 Temmuz’da KKTC’de yapılan açılışları anımsatan Saner, “Türkiye’nin desteğini hissetmek gerçekten önemli” dedi. Saner, Türkiye’nin desteğinin süreceğini ifade etti. Meclis’te geçmesi gereken yasalar bulunduğunu belirten Saner, Ağustos ayı itibarı ile bu çalışmaların yapılacağını kaydetti. Başbakan Saner, yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili bilgi de verdi ve bu projeleri biran önce hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi projesinin gündeme geldiğini belirten Saner, bu konuda Anavatan Türkiye’nin ciddi desteği olduğunu ve önümüzdeki 5 yılda önemli gelişmeler yaşanacağını vurguladı.

Maraş konusunda Başbakan Saner, Maraşın tarihi bir gerçeği anımsattığını, bu gerçeğin de Rum tarafının hiçbirşeyi bizimle paylaşmama gerçeği olduğunu belirtti. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına saygılı olacağımızı ifade ediyoruz” diyen Saner, bu konunun da ciddi bir şekilde dünyanın dikkatini Kıbrıs sorunu ile Maraş’a çektiğini söyledi. Saner, Rum tarafının, 1963’deki işgal felsefelerini devam ettirdiklerini belirtti. “Maraş konusunda ezber bozmaya devam edeceğiz” diyen Saner, AİHM’nin belirlediği kurallar çerçevesinde bu eylemin devam ettirileceğini kaydetti.

Asgari Ücret ile ilgili  Saner, ikinci toplantıda tarafların bir uzlaşıya varacağına inandığını belirtti. Hükümet konusunda da değerlendirmede bulunan Saner, DP ve YDP içerisinde farklı sebeplerden dolayı bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek, bunun kendisini üzdüğünü ifade etti. Saner, “İnşallah kendi içlerinde sorunlarını hallederler ve 1 Ekim’de parlamento açıldığı zaman bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum” dedi.

Başbakan, kendilerinin yeni bir hükümet arayışı içerisine girme düşüncesinde olmadıklarını söyledi.

UBP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa aday olduğunu beliren Saner, ben vizyonumla KKTC’yi bulunduğum noktadan çok daha ileriye taşıyacağıma olan inancımdan dolayı adayım ve bu konuda da iddialıyım” dedi. 

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