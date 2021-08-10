Saner: " Yüzde 30 zam asla olmayacak"

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası Web TV Yayını’nda Canan Onurer ve Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı.

KIB-TEK Genel Müdürlüğü'nün yüzde 30'luk zam talebini medyadan duyduğunu ifade eden Başbakan Saner, "Yüzde 30 oranında zam asla olmayacak, bunu net bir şekilde söyleyebilirim" dedi.

İlk olarak, KIB-TEK Müdürlüğü’nün, “Elektrik birim fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılması” yönündeki talebine ilişkin soru üzerine konuşan Başbakan Saner, “Maalesef ben de medyadan öğrendim. Bunu dün kendilerine (Bakanlar Kurulu’nda) söyledim” dedi.

Başbakan Ersan Saner, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başbakan Saner, elektrik fiyatlarına yüzde otuz zam diye bir şeyin söz konusunu olmadığını ortaya konan rakamın KIB-TEK’in yaptığı bir çalışma olduğunu ifade etti. Saner gelinen aşamada Fiyat analizi yapmak gerektiğini henüz bunu görmediklerini ifade etti. Bakanlar kurulunun dünkü toplantısında Fiyatların nasıl bu noktaya geldiği konusunda argümanların ortaya konduğunu vurgulayan Saner ,2019 yılında beri elektriğe zam yapılmadığını ancak petrol fiyatları arttığını anımsattı.

Ortaya konulan rakamlara ilave ek rakamlar istediklerini ve konunun görüşülmesi için görev verdiğini ifade eden Saner, tabloyu net görmeden bir şey söylemeyeceğini bir zam olacaksa bile bunun yüzde otuz oranında olmayacağını belirtti. Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ise Başbakan Saner, KKTC’de sürecin çok iyi yönetildiğini söyledi. Yapılan günlük test sayısının 20 binlere ulaştığına dikkati çeken Saner, ülkede dün itibariyle 500 bin doz aşı yapıldığını söyledi. 210 bin kişinin çift doz aşı olduğunu kaydeden Saner, “KKTC’de şu anda aşı bulmak sıkıntı değil aşı seçeneği sunuyoruz, öyle bir noktaya geldik. Üçüncü doz aşılara başladık. Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatacağız. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencileri de aşılamaya başlayacağız” diye konuştu. Aşıyı özendirmek için farklı uygulamalar yapacaklarını kaydeden Saner, hastaneye yatışların yüzde yetmiş beşinin aşısız kişilerden oluştuğunu kaydetti. Yurtdışında KKTC’de verilen aşı kartlarının tanınmayacağı şeklindeki söylemlere ilişkin bir soru üzerine ise Başbakan Saner, bunu siyasi bir yaklaşım olarak gördüğünü söyledi.

“Aşıların nereden gelindiği biliniyor. Bu siyasi bir olay. Yeşil kart olayı AB’nin üye ülkeler arasında uyguladığı bir olay. Bizim aşı sistemimiz Türkiye ile entegre durumunda. Adapass ve Hes Kodu olayının entegre olmasıyla bizim aşı kartlarımız da kabul görecektir” diyen Saner, bunula ilgili herhangi bir paniğe ve endişeye gerek olmadığını sorunun çözüleceğini söyledi. Saner, KKTC’nin baskılara boyun eğmesini kimsenin beklememesi gerektiğini de vurguladı.

Ekonominin gidişatıyla ilgili olarak ise Başbakan Saner, Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, İngiltere dahil dünyanın lider ülkelerinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

“Bizim en büyük avantajımız TC ile ilişkilerimizdir” diyen Saner, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynaklara ve bu kaynaklarla yapılanlar hakkında bilgiler aktararak, “Gelirlerimizi artırdık ve geçtiğimiz ay sonunu çok iyi geçirdik” dedi. Saner, asgari ücretin belirleme şeklinin mutlak suretle değişmesi gerektiğini, ilgili Bakanlığın da bu konuda gerekli çalışmaları yapmakta olduğunu söyledi.

Turizmde bir artış yaşandığını belirten Saner ekonominin önünün açılması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlandığını belirtti. Yükseköğrenimle ilgili olarak ise Saner, “Öğrenci sayısında bir kaybımız yok” diyerek, 85-90 bin öğrencinin gelmesini beklediklerini söyledi.