Sedat Peker'in şifreli mesajları: Kitaplar, şema, 8:50'ye ayarlı saat...

Sedat Peker 7. videosunda şema, kitaplar ve saat gibi materyallerle mesajlar vermeye çalıştı. Gazeteci Mustafa Hoş şema için, "Sadece uyuşturucu ile ilgili değil. Petrol/silah/karapara" dedi.

Sedat Peker yayınladığı yeni videoda, Türkiye’deki uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulunurken, yine simgeler kullanmaya çalışması dikkat çekti.

Uyuşturucu ticaretinde güzergahın değiştirilmek için Venezüella’ya gidildiğini ileri sürerek, “Venezüella’ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım” diyen Peker her videosunda olduğu gibi yine kitaplarla mesaj verdiği görüldü. Kitaplar bu kez masa üzerinde değil, yazı tahtasının altındaydı. Kitaplar ise Oral Çalışlar'ın Hz. Ali İslam'ın Doğuşu ve İlk Ayrılıklar ile Mümin Sekman'ın Her Şey Seninle Başlar-Kişisel Kurtuluş Savaşınızı Başlatın ile Dostoyevski’nin “Ezilmiş ve Aşağılanmışlar” isimli kitaplarıydı.

'KENDİNİ GARATİYE ALMAK İÇİN BİR YERE MESAJ'

Yazı tahtasında ise, tepede İran’ın yazılı olduğu ve buradan çıkan üç okun sırasıyla Mersin, Sabiha Gökçen ve “S.D.” kısaltmasını gösterdiği şema dikkat çekti. Peker'in yazı tahtasındaki İran-Mersin-Sabiha Gökçen-Suriye şemasıyla uyuşturucu güzergahını işaret ettiği belirtilirken, gazeteci Mustafa Hoş "Bu güzergah yeni rota. Ama sadece uyuşturucu ile ilgili değil. Petrol/silah/karapara. Soru işareti de kendini garantiye almak için bir yere mesaj" yorumunu yaptı.

SAAT 8:50'YE AYARLANMIŞ

Peker’in masasında, çalışmayan bir saatin de 8:50’ye ayarlanmış vaziyette kadrajda girecek şekilde bulunması dikkat çekti.