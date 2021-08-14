Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde sel ve su baskınları oldu. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da toplam 44 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta yedi ve Bartın'da bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği de bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti, bölgede incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'un "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, Bozkurt'ta yaptığı konuşmasında, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Erdoğan'a, Bozkurt'ta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevresinde kuvvetli ve sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu: Benim gördüğüm en ağır sel felaketi

Soylu, Bozkurt'taki sel felaketi için, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, [Giresun] Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İlçede 850 kişinin kurtarıldığını belirten Soylu, "Arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün" dedi.

Bozkurt'ta alt ve üst yapı hasarlarının tespit çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Kurum ise şunları söyledi:

"Önceliğimiz vatandaşlarımız, vatandaşlarımızın hayatı. İnşallah en kısa zamanda onlara ulaşacağız ve ardından da hızlı bir şekilde hasarlarımızı gideriyor olacağız."

Üç şehir selden etkilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan AKP'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin de ertelendiğini açıkladı.

AFAD, Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiğini bildirdi.

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuza geçirildi.

Selden etkilenen bölgelerde yaşayanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayancık Devlet Hastanesi de bölgede tahliye edilen yerler arasında.

AFAD, Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta da Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediğini aktardı.

Bazı alanlarda su yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığını ve yağış miktarının yer yer 300 kilogramın üzerinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çarşamba günü haber alınmayan yerlerin olduğunu açıklamıştı.

Yardım kampanyası başlatıldı; muhalefet tepki gösterdi

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla da sel ve yangınlarda zarar görenler için insani yardım kampanyası başlatıldı. Kişi ve kuruluşlar da kampanya için nakdi yardım yapabilecek. Kampanyayı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütecek.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen insani yardım kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımlar kampanyaya aktarılacak.

Kampanyaya ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ayni yardımlar afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımlar ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yardım kampanyası kararına ise muhalefetten eleştiriler geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter'da yaptığı paylaşımda "hükümetin her krizi fırsata çevirdiğini" savundu ve "Afetlerin zararını millet cebinden karşılayacaksa size ne ihtiyaç var?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya paylaşımında, "Somali'ye 30 milyon dolar hibe eden Erdoğan, ülkemizdeki afetler için vatandaşa yine IBAN atıyor" ifadelerini kullandı.

Hükümeti krizler karşısında önlem almamakla suçlayan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise hükümete, "IBAN söz konusu olunca en öndesiniz, ayıptır" eleştirisini yöneltti.

Köprüler yıkıldı

Bartın'da aşırı yağışlar ve sel nedeniyle heyelan meydana geldi, ilde bir kişi selde kayboldu.

Bartın Valisi Sinan Güner, "Kumluca beldesi yakınlarında evi yıkılan bir kadın selde kayboldu, arama çalışmaları sürüyor" dedi. Kaybolan kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme oldu, İki köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişinin etkilendiğini, 8'inin ambulansla hastaneye kaldırıldığını, hastaneye kaldırılmak istemeyen beş kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildiğini duyurdu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.

DHA'nın haberine göre Sinop'ta Türkeli ilçesinde de sel meydana geldi. Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken birçok ev hasar gördü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle en az iki otomobil toprak altında kaldı.

'HES ile ilgili problem yok'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Koordinasyon Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çarşamba günü, Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pakdemirli, "Meteorolojik olarak baktığımızda belki 50-100 yılda yaşanmayan afetle karşı karşıyayız. HES ile ilgili problem yok" derken, Dönmez ise "Kastamonu, Sinop ve Bartın şehirlerimizde aşırı sel felaketi ile etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun. Aşırı yağışlar nedeniyle kesintiler var. Bir kısmı hasar bir kısmı tedbir amaçlı kesintiler oluştu" diye konuştu.