Son Dakika:YANGIN'da Trodos'ta kaybolan 4 kişi ölü bulundu!

Son Dakika: Trodos'ta kaybolan 4 kişi ölü bulundu!
Ne yazık ki yıkıcı yangından kaynaklanan insan kayıpları…
Dünden beri kayıp olan Mısırlı işçiler olduğu anlaşılan dört ölü, ikametlerinden birkaç kilometre ötede kömürleşmiş halde bulundu.
Bunlar mevsimlik işçi olarak çalışmak için Kıbrıs'a gelen gençler.
Ölenlerin Mısır uyruklu olduğu düşünülüyor.
Yangını çıkarmakla suçlanan 67 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi https://t.co/8UPOYDjJYc #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/BSOC1DxHoE— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 4, 2021
Yangın... 55 Kilometre kare yer yandı! Alevlerle dev savaş devam ediyor... https://t.co/CX2ATsUujx #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/h9DoPtOUKh— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 4, 2021
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