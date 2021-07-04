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Son Dakika:YANGIN'da Trodos'ta kaybolan 4 kişi ölü bulundu!

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Son Dakika: Trodos'ta kaybolan 4 kişi ölü bulundu!
Son Dakika:YANGIN'da Trodos'ta kaybolan 4 kişi ölü bulundu!

Son Dakika: Trodos'ta kaybolan 4 kişi ölü bulundu!

Ne yazık ki yıkıcı yangından kaynaklanan insan kayıpları…

Dünden beri kayıp olan Mısırlı işçiler olduğu anlaşılan dört ölü, ikametlerinden birkaç kilometre ötede kömürleşmiş halde bulundu. 

Bunlar mevsimlik işçi olarak çalışmak için Kıbrıs'a gelen gençler.

Ölenlerin Mısır uyruklu olduğu düşünülüyor.

 

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