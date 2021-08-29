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Tatar'dan 30 Ağustos mesajı

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Tatar'dan 30 Ağustos mesajı
Tatar'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı  dolayısıyla yayımladığı mesajda  “devletten ve egemenlikten vazgeçilemeyeceğine” vurgu yaptı. “Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan,  Anadolu’yu  yabancı işgalden kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan Büyük Zafer’in 99’uncu yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla  kutluyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu Büyük Zafer, Türk ulusunun esareti kabul etmeyeceğinin, özgürlüğünden vazgeçmeyeceğinin, bağımsızlık sevdasının,  kahramanlığının ve cesaretinin en büyük göstergesidir” ifadesini kullandı. “Türk ulusu diz çöktü, tükendi” denilirken,19 Mayıs 1919’da Samsun’da yanan direniş ve kurtuluş meşalesinin tüm Anadolu’yu aydınlattığını ve 30 Ağustos Zaferi ile kurtuluş mücadelesinin taçlandığını vurgulayan Tatar, şöyle devam etti: “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk  komutasında, kahraman Mehmetçiğin  büyük fedakarlığı ve cesaretiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi,   mazlum ulusların  kurtuluş mücadelelerine ışık tutarken,  Kıbrıs Türk halkının da ulusal mücadelesine güç ve ilham kaynağı olmuştur. Halkımız  en karanlık dönemlerde bu Büyük Zafer’den aldığı güç ve ilhamla  ulusal mücadelesini sürdürmüş,   özgürlük ve bağımsızlıktan  vazgeçmemiş, esareti kabul etmemiş,  çok ağır bedeller ödeyerek  kendi vatanını ve devletini yaratmıştır.  

Bu zorlu mücadelede  Anavatan Türkiye  her zaman yanımızda olmuş, Mehmetçik ile Mücahit  kucak kucağa bu topraklarda şehit düşmüştür. Bugün, kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında  korkusuz, başımız dik ve özgür olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. 1071 Malazgirt Zaferi  Anadolu’nun kapılarını Türklere açarken,  30 Ağustos Zaferi  Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olacağını perçinlenmiş, 80 bin şehit verilerek  kazanılan 1571 zaferi ile de Kıbrıs’ın  kapıları Türklere açılmıştır.

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