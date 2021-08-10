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Türk-Sen: Hükümet Kıb-Tek'i batırmak için her şeyi yapıyor

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN); hükümetlerin yılladır KIB-TEK’e bilerek ve isteyerek hiçbir yatırım yapmayarak kurumu topluma verimsiz göstererek özelleştirmeye zemin hazırladığını iddia etti.
Türk-Sen: Hükümet Kıb-Tek'i batırmak için her şeyi yapıyor

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN); hükümetlerin yılladır KIB-TEK’e bilerek ve isteyerek hiçbir yatırım yapmayarak kurumu topluma verimsiz göstererek özelleştirmeye zemin hazırladığını iddia etti.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “Sendika ile hükümet arasında 6 Eylül 2019’da imzalanan protokole uygun olarak 45 gün içerisinde 4 adet 60 MW’lık santral yapılması gerekirdi bugünkü zihniyet bırakın yeni santral alımı yapmayı, mevcut arızalı santralların bakımını bile yapmaktan acizdir” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, “yıllardır AKSA’ya milyarlara kira ödemeye devam eden bu zihniyetin bilerek ve isteyerek kurumu zarara sokmaya çalıştığını savunarak şöyle devam etti:

“KIB-TEK enerji üretir ve satar bu enerjiyi kullanan gariban vatandaşlar eğer ödemelerini bir ay geciktirirse enerjileri hemen kesilir, ancak başta devlet daireleri ve kurumları olmak üzere birçoğunun borçları milyar liraları bulmuştur. Kurum borçlanmamak için tahsilatlarını gününde yapmalıdır, aksi takdirde borcu olanların enerjileri derhal kesilmelidir.

İlgililer bilmelidir ki TÜRK-SEN EL-SEN’le ve diğer sendikalarıyla birlikte başta KIB-TEK olmak üzere bütün kurumlara sahip çıkmaya devam edecektir. KIB-TEK kurumdur, ancak hayır kurumu değildir.

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