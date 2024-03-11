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UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaretler başlattı

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UBP Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, Dünya Kadınlar Günü'nde sadece kadınların başarılarını kutlamanın yeterli olmadığını vurgulayarak, her kadının potansiyelini gerçekleştirebilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.
UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaretler başlattı

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, UBP heyeti Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım’ın anıtlarına çelenk sundu.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, kadın kolları başkanı Nükte Olgun ve kadın kollarından oluşan heyet, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nu, Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün’ü, İrsen Küçük’ün eşi Gülün Küçük’ü ve Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Açıklamada, ziyaretlere; Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Oya Ertuğruloğlu, Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay, Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel ile devam edileceği de belirtildi.

UBP Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ziyaretlerin amacının, "Ulusal Birlik Partisi’ne Genel Başkan olarak hizmet etmiş liderlerin en yakın destekçileri olan kadınlara, kadın haklarının gelişmesine yaptıkları katkılar için teşekkür etmek yanında, onlarla birlikte bu güne kadar cinsiyet eşitliği, adalet ve kalkınma yönünde alınan önemli mesafeye rağmen daha fazla ilerleme kaydedilmesi için çok daha fazla gayret gösterme kararlılıklarını teyit etmek" olduğunu vurguladı.

“Kadınlar, toplumumuzun temel taşıdır. Onlar, anneler, kız kardeşler, eşler, arkadaşlar ve liderler olarak hayatlarımıza anlam katan, güç ve ilham kaynaklarıdır” diyen Savaşan, “Buna rağmen pek çok kadın şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele etmektedir. Bu nedenle, Dünya Kadınlar Günü’nde sadece kutlama yapmakla kalmayarak, yaptığımız ziyaretlerde toplum olarak karşılaştığımız zorlukları ele alarak, her kadının potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için gereken adımların atılmasına katkıda bulunma kararlılığımızı teyit ettik” şeklinde konuştu.

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