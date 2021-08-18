  • BIST 1.459,700
  • Altın 488,08
  • Dolar 8,4750
  • Euro 9,9200
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Üstel: Aşılamanın artması ile süreç daha kolay atlatılabilir

» »
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Covid-19 vakalarında son zamanlarda yaşanan artışın ancak aşılanma ve kurallara uyulmasıyla önlenebileceğini belirtti.
Üstel: Aşılamanın artması ile süreç daha kolay atlatılabilir

Vakalardaki artış nedeniyle genel bir kapanmanın gündemlerinde olmadığını söyleyen Üstel, “Sağlık önde gelir, ancak ekonominin durumu da ortadadır” dedi.

AdaPass uygulamasıyla ilgili olarak da Bakan Üstel, sistemi ülke içinde uygulamaya koymaya başladıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de katıldığı programda, vakalardaki artış, aşılama süreci ve AdaPass’la ilgili Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Bakan Üstel, eğlence merkezlerinin açılması ve düğünlerin de başlamasıyla bulaşın arttığını söyledi. Üstel, vakaların artabileceğini ancak aşılma oranının erken yükseltilemesi ile bu sürecin daha rahat atlatılabileceğini söyledi.. Üstel, vakalara bakıldığı zaman yüzde 20’lik bir bölümün aşılı olduğunu ve aşılı olmayan kişilerin hastalığı daha ağır atlattığını belirtti.

Vakalardaki artışın genel bir kapanmayı beraberinde getirmeyeceğini söyleyen Üstel, “Sağlık önde gelir ancak ekonominin durumu da ortadadır” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, herkesin kurallara dikkat etmesi çağrısında da bulunarak, bazı pozitif vakalar ve temaslı kişilerin kendilerini gizlemesiyle kendilerine ve topluma büyük zarar verdiklerini söyledi.

Temaslılar kendini saklayarak kendisine ve topluma büyük zarar veriyor. İlçe emniyet kurulları ile toplantılar yapacaklarını da kaydeden Bakan Üstel, toplumun, sağlığı, huzuru ve ekonomi çarkların durmaması için denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Üstel, vatandaşlara ise kendini gizleyen temaslı ve pozitif vakaları ihbar etmeleri çağrısı yaptı.

Avrupa’da Green Pass Türkiye’de uygulanan Hayat Eve Sığar HES uygulaması gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yürürlüğe girecek ADA PASS uygulaması ile denetimin kolaylaşacağını belirten Bakan Üstel, 20 Ağustos Cuma günü uygulamanın mekânlarda da başlayacağını söyledi. AdaPass ve aşı kartlarındaki hataları düzeltmek için Lefkoşa’ya Sağlık Bakanlığı’na gidilmesi gibi bir mecburiyet olmadığını ifade eden Üstel, vatandaşların, AdaPass’ı düzeltme işlemleri ile aşı kartının mühürlenmesi işlemlerini 12:00-14:00 saatleri arasında aşılama işlemlerini yaptırdıkları merkezlerden düzeltebileceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-Sen ve ITUC'ten "Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalar ve Uygulamalar” konulu eğitim semineri18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:32
  • Saner, sel ve orman yangınlarından etkilenenlere yardım için ortak kampanya ile toplanan 17 milyon TL’lik yardımı Oktay’a sundu18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:04
  • Fuat Oktay: Türkiye hem kendi, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya kararlı olduğunu gösterdi18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:33
  • KIB-TEK'de neler oluyor? 28$ dediler 49,40$'a ton başına taşımacılık hizmeti alıyorlar18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:00
  • Deniz: Gecikme faizi ciddi oranlarda değil18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:44
  • Özersay: Kırşehir ve Kastamonu'daki kamplara giden öğrencilerin bir bölümü covid oldu18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:33
  • Gökhan Takımcılar aranıyor!18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:03
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanıyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:57
  • Poliste atama ve nakiller yapıldı18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:52
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti