Üstel: UBP güçlüyse, KKTC'de güçlüdür

UBP Lefkoşa İlçesi İstişare Toplantısı, “6 Aylık Faaliyet Programı, İcraatlar ve Son Siyasi Gelişmeler” gündemi ile yapıldı. Toplantı, The Elysium Park’da, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

UBP Lefkoşa İlçesi’nin 6 aylık çalışma programını açıklayan Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan yaptığı konuşmada kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe yetkili kurullarında hazırladıkları programda pek çok farkındalık ve sosyal sorumluluk projesinin yanında eğitim seminerleri, sosyal, sportif, kültürel birçok etkinlik yanı sıra KKTC’nin Gelecek 10 Yılı başlıklı bir de çalıştayın yer aldığını anlattı.

SAVAŞAN: SİYASET AKADEMİSİ MART AYINDA EĞİTİME BAŞLAYACAK

6 ilçedeki UBP’li gençler ile kadınlar için bilim insanlarına özel olarak hazırlatılan ve 6 ilçe başkanının birlikte yürüteceği Siyaset Akademisi hakkında da bilgi veren Ahmet Savaşan, konusunda uzman konuşmacıların, UBP’nin Kuruluş Süreci ve Kıbrıs Türk Tarihindeki Önemi, Kıbrıs Sorununun Tarihçesi ve Müzakere Süreci, Tarihi Süreçte Kıbrıs Türklerinin Yaşadıkları, Temel Siyasi Kavramlar ve İdeoloji, Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi, Yapay Zeka Kullanımı, Ekonomi Politikaları, UBP İktidarlarında Gerçekleştirilen Büyük Projeler, Siyasette Stratejik İletişim ve Kamu Yönetimi, Sosyal Medya Okur Yazarlığı, Siyaset ve Toplum, Uluslararası Siyaset ve KKTC’ye Yansımaları, Belediyecilik ve Yerel Yönetimlerde Dönüşüm gibi konularda dersler vereceğini anlattı. Siyaset Akademisi’nin çalışmalarına Mart ayında başlayacağını ve ilk programın 9 hafta süreceğini belirten Ahmet Savaşan, siyaset akademisinin amacının gençlerin ve kadınların kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve siyasette daha etkin yer alabilmelerine destek vermek olduğunu söyledi.

LEFKOŞA İLÇESİ WEB SAYFASI OLUŞTURULDU.

UBP Lefkoşa İlçesi için ilk defa oluşturdukları WEB sayfasını da tanıtan ( www.ubplefkosailcesi.org ) Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, gerek Siyaset Akademisi gerekse de ilçenin haberleri, duyuruları, eğitimleri ve faaliyetleri hakkında 7/24 ayrıntılı bilgi alınabileceğinin altını çizdi.

HASİPOĞLU: HEM SAHADA HEM İCRAATTA DAHA GÜÇLÜ BİR UBP VAR

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da hem sahada hem icraatta daha güçlü bir UBP vurgusu yaptı. İstişare toplantısıyla hem hükümet çalışmaları hem de Kıbrıs Konusunda görüşlerin ele alınma fırsatı bulunacağını belirten Hasipoğlu, UBP’nin, eşit egemenliğe dayalı yeni siyaseti Anavatan Türkiye ile birlikte her platformda seslendirmeye devam edeceğini kaydetti. Hasipoğlu, Genel Başkan ve Başbakan Üstel’in başkanlığındaki hükümetin çalışmalarını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için UBP’nin tüm örgütleriyle bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğini söyledi.

ÜSTEL: ÜLKEMİZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de geceyi düzenleyen UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ve Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları yanı sıra emeği geçenlere teşekkür ederken, UBP’nin birlikte olduğunda çok daha güçlü olduğuna vurgu yaptı. Üstel, “Bu akşam Lefkoşa’da oluşan birlikteliğin çok güzel bir örneğini yaşıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ve bir önceki Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun kendisine partinin büyüğü olarak Başbakanlık görevini verdiğini hatırlatan Üstel, bayrağı devraldığı günden itibaren hem UBP hem de ülkenin gelişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. UBP’nin gücünün birliğinden geldiğine işaret eden Başbakan Üstel, “UBP güçlüyse KKTC de güçlüdür” mesajı verdi.