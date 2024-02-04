Üstel ve Savaşan Lefkoşa’nın 48 Örgüt Başkanı İle Bir Araya Geldi

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ve Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan ile birlikte Lefkoşa İlçesine bağlı bölgelerdeki 48 örgütünün başkanlarıyla bir araya geldi.

Üç aşamada gerçekleştirilen ve bölgelerin ihtiyaçları ile atılması gereken adımların değerlendirildiği toplantıda örgütsel yapının güçlendirilmesi için Lefkoşa İlçe Başkanlığı koordinasyonunda atılacak adımlar ele alındı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada başta gençler olmak üzere ülke insanının ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda da UBP ile örgütlerinin güçlendirilmesi için gereken adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini vurguladı.