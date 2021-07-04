YANGIN... Trodos'ta 4 kayıp. Araçları yanmış halde bulundu
Araçları yanmış halde bulundu.Sivil Savunma onları bulmaya çalışıyor.Bir tarım alanındaydı ve onları tuzağa düşürdü ve dışarı çıkamadılar. Bu kişilerin yabancı olduğu da söyleniyor. Haber verildi ve ayrılmaya çalıştılar. Yangının gücü büyüktü" dedi.
Yangın... 55 Kilometre kare yer yandı! Alevlerle dev savaş devam ediyor... https://t.co/CX2ATsUujx #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/h9DoPtOUKh— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 4, 2021
11 Uçakla yangına müdahale başladı... Henüz kontrol altına alınamadı! https://t.co/83gXuPxsMZ #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/Y17qlorRuG— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 4, 2021
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