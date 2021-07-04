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YANGIN... Trodos'ta 4 kayıp. Araçları yanmış halde bulundu

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YANGIN... Trodos'ta 4 kayıp. Araçları yanmış halde bulundu
YANGIN... Trodos'ta 4 kayıp. Araçları yanmış halde bulundu

YANGIN... Trodos'ta 4 kayıp. Araçları yanmış halde bulundu

Araçları yanmış halde bulundu.Sivil Savunma onları bulmaya çalışıyor.Bir tarım alanındaydı ve onları tuzağa düşürdü ve dışarı çıkamadılar. Bu kişilerin yabancı olduğu da söyleniyor. Haber verildi ve ayrılmaya çalıştılar. Yangının gücü büyüktü" dedi.

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