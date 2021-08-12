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Yazar Sevil Emirzade’nin kitaplarının tanıtımı yapıldı

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Yazar Sevil Emirzade’nin “İzler” ve “Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri-Yazılsın Dostlukla Yenileri" adlı kitaplarının tanıtımı yapıldı.
Yazar Sevil Emirzade’nin kitaplarının tanıtımı yapıldı

Yazar Sevil Emirzade’nin “İzler” ve “Uğurlar Olsun Kıbrıs'ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri-Yazılsın Dostlukla Yenileri" adlı kitaplarının tanıtımı yapıldı.

BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi önünde düzenlenen tanıtıma, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt da katıldı.

Tanıtımda konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Emirzade’nin kitaplarında kültürel mirasın ve sosyal tarihin aktarıldığını belirterek, kitabın belge niteliği taşıdığını söyledi. Özkurt, Kıbrıs Türkü’nün hafızasının yer aldığı BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi önünde böyle bir etkinlik yapmanın kültürel bellek farkındalığı için önemli olduğunu vurguladı.

Yazar Sevil Emirzade kitabının tanıtımında, babasının yarım bıraktığı kitabı tamamlamasının bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da tarihe dokunabilen bu tür eserleri gelecek kuşaklara aktarmanın bir görev olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Sevil Emirzade’yi ortaya koyduğu eserlerden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihinin çok önemli noktalardan geçip bugünlere geldiğine işaret etti.

Tatar, bu kitabın ortaya çıkmasının, halka bir eser olarak takdim edilmesinin ve Milli Arşiv'de yer bulmasının ülke geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

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