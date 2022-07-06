  • BIST 2.389,27
  • Altın 975.691
  • Dolar 17.2311
  • Euro 17.5427
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

"Bankalarındaki mevduatın sadece %20’si, kredilerin de sadece % 35’i Türk Lirası"

» »
KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay sektöre ilişkin konuştu
"Bankalarındaki mevduatın sadece %20’si, kredilerin de sadece % 35’i Türk Lirası"

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, bu sabah düzenlediği bilgilendirme toplantısında bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 96.1 milyar TL olduğunu belirten Rifat Günay, mevduatın krediye dönüşüm oranının yüzde 60 olduğunu söyledi.

Bankalardaki mevduatların sadece yüzde 20’sinin Türk Lirası olduğunu kaydeden Günay, kredilerin ise yüzde 35’inin Türk Lirası olduğuna dikkat çekti.

Günay, bankacılık sektöründeki kar artışının hep tartışma konusu olduğuna işaret ederek, öz kaynak kârının enflasyonla kıyaslandığı zaman karlılık oranının enflasyonun altında kaldığının görülebileceğini söyledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Altuğra: “ Hemşire nakil tüzüğü tozlu raflarda kalmayacak”06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:15
  • Patates üreticilerine önemli duyuru!06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:11
  • Güney Kıbrıs'tan alınan elektrik 80 MW'a çıkıyor06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:23
  • Asgari ücret ne kadar olacak? İşçi resti çekti! O miktarın altında olmaz!06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:16
  • Tel-Sen: “Her Eve Fiber Projesi'ne sahip çıkın”06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:40
  • Serdaroğlu: Hayat Pahalılığı oranının altında bir asgari ücret zammı kabul edilemez06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:39
  • Gazeteci Yazar Kutlu Adalı, öldürülüşünün yıldönümünde kabri başında anıldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:14
  • HP'de işler karıştı! Baybars ve Rogers ihraç sürecine mahkemeden ara emri aldı!06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:11
  • Dursun Oğuz Özbekistan’da gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 7. Tarım Bakanları Toplantısı’na katıldı.06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:53
  • Baybars ve Rogers’ın partiden ihraç sürecine ara emri06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti