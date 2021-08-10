  • BIST 1.432,920
  • Altın 480,80
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1250
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Gazilerden Biden'a çağrı: Afgan müttefiklerimizi ülkeye getirin

» »
ABD'de savaş gazilerini temsil eden 16 kuruluş, Joe Biden'a mektup yazarak, Afganistan'da ABD'ye yardım eden ve bu nedenle tehdit altında bulunan Afganistan vatandaşları ve ailelerinin bir an önce ülkeye getirilmesi için çağrıda bulundu.
Gazilerden Biden'a çağrı: Afgan müttefiklerimizi ülkeye getirin

ABD'de savaş gazilerini temsil eden 16 kuruluş, Joe Biden'a mektup yazarak, Afganistan'da ABD'ye yardım eden ve bu nedenle tehdit altında bulunan Afganistan vatandaşları ve ailelerinin bir an önce ülkeye getirilmesi için çağrıda bulundu.

Mektupta, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda uzun süredir sıra bekleyen 20 bin Afgan'ın bir an önce ABD'ye tahliye edilmesi, işlemlerin ABD topraklarında yapılması ve üçüncü bir ülkenin kullanılması halinde Mülteci Anlaşması'na taraf olan, insan hakları konusunda gelişmiş bir ülkenin seçilmesi istendi.

Gazilerin çağrısı, Afganistan'da ABD yönetimi ile ortak çalışan 750 Afganistan vatandaşı ve ailelerinin ABD'ye getirilmesini hedefleyen Müttefik Koruma Operasyonu'nun başlangıcına denk geldi.

Operasyon kapsamında 30 Temmuz'da Virginia eyaletindeki Fort Lee Askeri Üssü'ne getirilen Afganistan vatandaşları burada vize işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"Biden yönetimi verdiği sözleri tutmalı"

Veterans for American Ideals kuruluşunun Program Yöneticisi Chris Purdy operasyonun vize bekleyen Afganların yalnızca 25'te birini kapsadığını belirterek, "Biden yönetimi Özel Göçmen Vizesi almaya hak kazananlara verdiği sözleri tutmalı ve Fort Lee modelini kullanarak tüm müttefiklerimizi ABD'ye getirmelidir" dedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Seth Moulton, 18 bin Afgan müttefik ve ailelerinin Guam'daki ABD topraklarına tahliyesini içeren somut bir plan ortaya koymuş ve Guam Valisi'nin desteğini almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Afgan Özel Vize Programı'nın 2021 ikinci çeyrek dönem raporunda, vize işlemlerinde yaşanan gecikmelerin yılın ilk çeyreğinde Kabil Büyükelçiliğinin COVID-19'a bağlı güvenlik sorunları nedeniyle vize görüşmelerine kapalı olmasına bağladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geceleri sokağa çıkma yasağı 17 Ağustos’a kadar uzatıldı10 Ağustos 2021 Salı 10:47
  • “Süt Babam” adlı belgesel filmin Lefkoşa galası, dün akşam yapıldı10 Ağustos 2021 Salı 10:28
  • 15 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı10 Ağustos 2021 Salı 10:17
  • İki kişinin otopsi sonuçları açıklandı10 Ağustos 2021 Salı 10:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Selimiye Cami’de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi10 Ağustos 2021 Salı 09:46
  • Ekşi Sözlük'teki "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı paylaşıma soruşturma10 Ağustos 2021 Salı 09:12
  • Güzelyurt'ta 4 saatlik elektrik kesintisi!10 Ağustos 2021 Salı 09:07
  • Geçitkale'de Lavantalar Açtı10 Ağustos 2021 Salı 08:59
  • Sami Özuslu: Tatar 'ırk kelimesini kullanmadım' diyor ama Financial Times öyle demiyor10 Ağustos 2021 Salı 08:46
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?10 Ağustos 2021 Salı 08:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti