Girne Tapu'da pozitif, daire 7 gün kapalı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Girne Kaza Tapu Amirliği’nde bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, dairenin 31 Ağustos Salı gününden itibaren çalışmalarına 7 gün süreyle ara vereceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Girne Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Girne Kaza Tapu Amirliğimiz, 31 Ağustos 2021 Salı gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Girne Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Girne Kaza Tapu Amirliğinde işlem yapacak veya randevu almış olan tüm vatandaşlarımız her türlü işlemini Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinden yapabilecektir. “