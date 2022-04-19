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İskele'de eylem hazırlığı .. Cuma günü eylem var...

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İskele'de eylem hazırlığı .. Cuma günü eylem var... Sağlık Merkezindeki eksikliklere dikkat çekecekler...
İskele'de eylem hazırlığı .. Cuma günü eylem var...

İskele'de eylem hazırlığı .. Sağlık Merkezindeki eksikliklere dikkat çekecekler...

İşte açıklama;

Tabellaları gördüğün zaman sanırsın yok yok, gerçektende yok yok; rotgen hizmeti yok, laboratuvar hizmeti yok, ultrason hizmeti yok, parmağını kessen cerrah yok, kalpden gitsen kardiyolog yok, işeyemezsan üroloji yok, sıçamazsan gastroleji yok, kafadan gitsen nörolog yok, yani be arkadaşlar ( kaymakam, milletvekilleri, belediye başkanı) neyi beklersiniz? Biz beklemeyeceğiz cuma günü saat sabah 10'da İskele sağlık merkezinin önünde olacağız hakkımızı arayacağız, canını yavrusunu anasını babasını nenesini dedesini seven gelsin. İş bizim başımıza düştü tüm belde halkına çağrımdır.

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