  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

Jane Holl Lute, Ada'ya gelmekten vazgeçti… New York da görüşme de olmayabilir!

» »
Jane Holl Lute, Ada'ya gelmekten vazgeçti… New York da görüşme de olmayabilir!
Jane Holl Lute, Ada'ya gelmekten vazgeçti… New York da görüşme de olmayabilir!

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum hükümetinin bazı KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarını iptal kararı ve Rum lider Anastasiadis’in, 60 Anayasası’na dönüş önermesi ile iki taraf arasındaki ilişkilerin gerilmesi nedeniyle Ada'ya yapması beklenen ziyaretten vazgeçtiği öne sürüldü.

Haftalık Kathimerini “New York’taki Üçlü Görüşme Suya Düştü… İki Tarafın İlişkileri Gergin, Lute Gelmek İçin Sebep Bulamadı”  başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Lute’un, ortak zemin arayışı için iki taraf ile istişarelerde bulunmak üzere Ada’ya gelmesine bir sebep olmadığı kararını Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına ilettiğini iddia etti.

Lute’un Rum tarafına “Ada’ya gelmesinin söz konusu olmadığını, bunu yapması için hiçbir sebep bulunmadığını” ilettiğini yazan gazete, diplomatik kaynakların, iki taraf arasındaki uçurumun şu anda daha ileri görüşme ve müzakereye bir sebep görülemeyecek kadar büyük olduğuna vurgu yaptı.

Lute’un Ada ziyaretinden vazgeçmesi ile birlikte herhangi bir ilerleme veya zemin hazırlığı da olmadığından, Genel Sekreter’in BM Genel Kurulu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile New York’ta üçlü görüşme gerçekleştirmesi olasılığının da uzaklaştığı, Genel Sekreter’in liderler ile ayrı ayrı görüşmesinin ise muhtemel görüldüğü kaydedildi.

Gazete New York’u değerlendirmek isteyen Rum yönetiminin Maraş konusunda yabancı yetkilileri “bilgilendirmek” için uluslararası bir kampanyaya hazırlandığı ancak şu ana kadar randevu alabildiği ülke sayısının çok az olduğunu belirtti.

Fileleftheros “Afgan Meselesi Kıbrıs Sorununu Donduruyor… Çalışmalar Şimdilik Gecikiyor. New York Planları Varlığını Koruyor” başlıklı haberinde Lute’un Ada’yı ziyaret tarihini “geciktiriyor göründüğünü” yazdı.

Gazete bir yandan Afganistan’daki gelişmelerin diğer yandan Kıbrıs’ta şekillenen ortamın önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda önemli adım atılmasının beklenmediğini, ¬BM, İngiltere, ABD, Rusya gibi ana aktörlerin dikkatlerini şu anda Afganistan’dan tahliyelere ve Taliban’ın iktidarı ele geçirmesine yoğunlaştırdığını yazdı; “Bu nedenle Eylül’de New York’ta görüşmelerle ilgili planlar geçerliliğini koruyor olmasına rağmen girişim ve hareketlerde bir donma görünüyor” ifadesini kullandı.

5’İNCİ HÜKÜMETLER ARASI BAŞVURU ZAMAN ALACAK

Aynı gazete “Hükümetler Arası Başvuru Kartı Zaman Alıcı… Başkan Ulusal Konsey’i Bilgilendirecek” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na dönüş açıklamasını ve Kıbrıslı Türk yetkililerin pasaportlarının iptal kararı ışığı altında bundan sonra atılacak adımlar konusunda bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni 1 Eylül’de toplantıya çağırdığını hatırlattı.

“Açıktır ki hedef, toplantıya kadar tartışmanın ‘gazını almaktır’ ancak Başkan, ‘çizginin değişmediğini’ teyit ediyor” ifadesine yer veren gazete, 1 Eylül’deki toplantıda Rum yönetiminin Maraş konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Türkiye aleyhine yapacağı 5’inci hükümetler arası başvuru ile ilgili hukuki zeminin de izah edileceğini yazdı.

Habere göre, Rum Ulusal Konseyi önceki toplantısında 5’inci başvuru niyeti hakkında Rum Başsavcı tarafından bilgilendirildi. 1 Eylül’deki toplantıda başvurunun ana eksenleri hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Bunun, zaman alan bir prosedür olduğuna ve 3-4 yıl sürmesinin beklendiğine dikkat çekiliyor.

“AİHM’İN İÇTİHADINDAKİ GELİŞMELER, ÖZELLİKLE DİMOPULOS KARARI 5’İNCİ BAŞVURUNUN NETİCESİNİ BELİRSİZ KILAR”

Haravgi, AİHM’in kendi içtihadındaki gelişmeler, özellikle de Dimopolos kararının Rum Yönetiminin yapmayı planladığı 5’inci hükümetler arası başvurunun neticesini belirsiz kıldığına vurgu yaptı.

Türk tarafının kapalı Maraş’ın askerî bölge statüsünü kaldırma kararına, mal sahiplerine Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru çağrısının da eşlik ettiği hatırlatılan haberde, AİHM’in TMK’yı yeterli iç hukuk imkânı olarak tanıdığının da altı çizildi.

60 ANAYASASI 64’TEN BERİ KIBRISLI TÜRKLERİ KAPSAMIYOR

Politis “Üniter Devlete Dönüş ve Diğer Alametler” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 60 Anayasası’na dönüş açıklamasını “1959 Zürih-Londra Antlaşmalarının öngördüğü Üniter Devlet’e dönüş” açıklaması olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in karşılıklı eleştiri ve cevap açıklamaları hatırlatılan haberde, Tatar’ın pasaportlarla ilgili eleştirisinde atıf yaptıkları ile –istemeden olsa da- KKTC’nin “meşru olmadığını meşrulaştırdığı” Anastasiadis’in de anayasal düzenin restore edilmesi ifadesini kullanarak bugün, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal başkanı olmadığını -dolaylı yoldan- kabul ettiği öne sürüldü.

Haberde, 1960 Anayasası’nın 1964’ten beridir Kıbrıslı Türkleri kapsamadığına işaret edildi. Zamanın başsavcısı Kritona Tornaridi tarafından sunulan ve 9 Temmuz 1964’te kabul edilen 1964 Adalet Dağıtımı (Çeşitli Hükümler) yasası ile Kıbrıslı Türklerin oyunun dışında bırakıldığı, buna dayanarak Yüksek Mahkeme ve Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin de lağvedilerek, yetkisini bu iki mahkemeden alan ve sadece Rum yargıçlardan oluşan Yüksek Mahkeme kurulduğu hatırlatıldı.

Yeni Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin 1964 yılında, Mustafa İbrahim ve Diğerleri davasında aldığı pilot karar temelinde Rumların, “Kıbrıslı Türklerin gitmesine rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti işlemeli” mantığı ile bütün yetkileri (cumhurbaşkanı, cumhurbaşkan vekili, bakanlık ve milletvekillikleri) aldığı da hatırlatılan haberde Kıbrıslı Türklerin “gitmeye bir gecede karar vermediğine” vurgu ile Anayasa’nın 13 maddesinin değiştirilme çabasıyla tarihi süreç aktarıldı.

Politis “Kıbrıslı Rumlar olarak 1964’ten 1974’e kadar Kıbrıslı Türklere yaptıklarımızı Türkiye ve Kıbrıslı Türkler bugün bize yapıyor” yorumunu da yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 46 Yaşındaki Şahıs Covıd-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti27 Ağustos 2021 Cuma 17:25
  • Polise Saldırı!27 Ağustos 2021 Cuma 17:10
  • Yeri’de Yangın!27 Ağustos 2021 Cuma 16:48
  • Güney Kıbrıs’ta İşsizlik Oranı Yüzde 8,427 Ağustos 2021 Cuma 16:47
  • Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na Dönüşe İlişkin Önerisine Hukukçu Ve Akademisyenlerden Değerlendirme27 Ağustos 2021 Cuma 12:37
  • Baf Polis Müdürünü Tehdit Ettikleri Gerekçesiyle İki Polis Hakkında Dava Okundu26 Ağustos 2021 Perşembe 17:45
  • Bu Yıl 153 Çocuk Pornosu Vukuatı Kayda Geçti26 Ağustos 2021 Perşembe 17:37
  • Güney Kıbrıs’ta Üçüncü Doz Covıd-19 Aşısı İçin 3 Eylül’de Karar Alınacak26 Ağustos 2021 Perşembe 17:32
  • 18’inci Yüzyıl İkon Sanatı Örneği Minber Japonya’dan Geri Alınıyor26 Ağustos 2021 Perşembe 17:27
  • RMMO Komutanı Mısırlı Mevkidaşıyla Görüştü25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti