Karpaz'da 'koronavirüs' dini liderleri bir araya getirdi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun bölgelerinde yaklaşık 300 Kıbrıslı Rum’un yaşadığını söyledi, “Biz bu insanlarla 45 yıldır iç içe yaşıyoruz” dedi.

Bölge insanı için bir şeyler yapma düşüncesinde olduklarını kaydeden Coşkun, “Biz insanlar olarak el ele verirsek birlikte hareket edersek bu hastalığı ülkemizden kovarız. Bugün birlik ve beraberlik günüdür” dedi.

İnsanların evde kalması konusunda bütün çağrılarını yaptıklarını dile getiren Coşkun, “Dini temsilcilerle bir araya geldik. İki toplumlu yaşadığımız için el ele verip bu işi başaracağımıza inanıyorum. Evinizde kalın huzurlu kalın” dedi.