KUİR Kıbrıs Üyelerine Ve Dayanışma Hattı Gönüllülerine Yönelik Sosyal Hizmet Web Semineri Düzenlendi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine ve dayanışma hattı gönüllülerine yönelik Sosyal Hizmet Web Semineri düzenlendi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminer Sosyal Hizmet Web Semineri, Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun tarafından verildi.

Eğitime, Kuir Kıbrıs üyeleri ve Kuir Kıbrıs Dayanışma hattı gönüllüleri katıldı.

Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı Gönüllüleri ve üyelerinin, sosyal hizmet alanındaki kapasite artırımını ayrıca, dayanışma hattına gelen başvuranlara doğru destek ve yönlendirmelerin zamanında yapılabilmesinin hedeflendiği seminerde, sosyal hizmet alanındaki teorik ve sosyal hizmet uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Seminerin son oturumunda ise, LGBTI+ özelinde örnek vaka çalışmaları üzerinden tartışmalar yapılarak, sosyal hizmetin LGBTI+lar için ne denli önemi olduğu aktarıldı.

Seminer katılımcılara elektronik sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik gibi alanlarda sorulara yanıt bulduğu belirtilen Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattına10.00-22.00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

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