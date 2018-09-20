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Nihai karar için Vicdani ret davası 11 Ekim’e ertelendi..

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Vicdani reddini açıklayarak 2009 yılından itibaren seferberliğe gitmeyi ret eden Murat Kanatlı’nın askeri mahkemede görülen davası sürüyor.
Nihai karar için Vicdani ret davası 11 Ekim’e ertelendi..

Kanatlı ile ilgili bugün görülen dava nihai karar için 11 Ekim’e ertelendi..

Murat Kanatlı, davanın görüşüldüğü sırada basına yaptığı açıklamadaaleyhine getirilen davada tüm iç hukuk yollarının tükendiğini belirtti.

Kanatlı ‘Muhtemelen diğer kararlarda da gördüğümüz gibi hapislik cezası olacak bunun ne kadar olacağını iki hafta sonra göreceğiz’ diyerek üzgün olduklarını belirtti.

Kanatlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki sürecin ise devam ettiğini belirtti.

Vicdani rettin hükümet programında bulunduğunu ve buna hükümette olan bütün partilerin olumlu görüş belirttiğini kaydeden Murat Kanatlı, hükümetin bir yıldır bu konuyla ilgili adım atmaması nedeniyle iki hafta sonra yeniden bir insan hakları ihlalinin ortaya çıkacağını, bunun sorumluluğunun da siyasilerde olduğunu söyledi.

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