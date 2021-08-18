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Poliste atama ve nakiller yapıldı

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Polis Genel Müdürlüğü (PGM) kazalar arası atama ve nakilleri gerçekleştirdi.
Poliste atama ve nakiller yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) kazalar arası atama ve nakilleri gerçekleştirdi.

Yeni atama ve nakiller 6 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak. Buna göre, Sıtkı Erkıvanç; PGM- Polis Okulu Müdürlüğünden, PGM Trafik Müdürlüğüne, Ahmet Beşerler; Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne, Kasım Kuni; PGM Özel Hareket Müdürlüğünden İskele Polis Müdürlüğüne, Kaan Resa Saçar; Girne Polis Müdürlüğünden PGM-Polis Okulu Müdürlüğüne, Hüseyin Kadir; Lefkoşa Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne, Gökay Karagil; İskele Polis Müdürlüğünden Girne Polis Müdürlüğüne nakil edildi.

Polis Müdür Muavini Ali Adalıer; Güzelyurt Polis Müdürlüğünden, PGM-2 Yardımcılık Denetleme Kuruluna, Polis Müdür Muavini Bekir Abatay; Gazimağusa Polis Müdürlüğünden Güzelyurt Polis Müdürlüğüne, Müdür Yardımcısı olarak atandı. Polis Müdür Muavini Vasvi Arkın; Lefkoşa Polis Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı, Polis Müdür Muavini İbrahim Ulusoy; İskele Polis Müdürlüğünden Gazimağusa Polis Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Polis Müdür Muavini Yusuf Karip; PGM-Özel Harekat Müdürlüğünde Müdür Vekililiği görevine, Polis Müdür Muavini Savaş Yeşildağlı; Girne Polis Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı görevine, Polis Müdür Muavini Nihat Can; PGM-2 Yardmcılık Denetleme Kurulundan İskele Polis Müdürlüğüne, Müdür Yardımcısı olarak atandı. Son olarak ise Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı; PGM-Polis Okulu Müdürlüğünden Lefkoşa Polis Müdürlüğüne atandı. 

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