Bir fotoğrafları daha varmış!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, uyuşturucu, fuhuş, yasa dışı silah ticareti, şantaj gibi suçlar nedeniyle Almanya’da yasaklı Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay ile birlikte poz verdiği yeni bir fotoğraf daha ortaya çıktı.

Tatar, Taner Ay’la ilgili “Hiç işim olmadı, adını da bilmem” demişti…

Son ortaya çıkan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Tatar, Taner Ay ve enerji şirketi Taronis’in Amerikalı yöneticileriyle bir arada bulunuyor.