Yangın... 55 Kilometre kare yer yandı! Alevlerle dev savaş devam ediyor...

Alevlerle dev savaş devam ediyor

Arakapa mahallesinde başlayan ve orman yangını gibi yayılan büyük bir felaket yangını İtfaiye ve Orman Müdürlüğü'nü alarma geçirdi.

50 kilometrekareden fazla yandıOrman Dairesi Müdürü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yangının şu ana kadarki verilere göre 55 kilometrekare yandığını söyledi.Hatta son on yılın en kötü yangını olarak nitelendirdi.