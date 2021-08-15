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“14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti

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“14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti
“14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi’nin organizasyonuyla “14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Lefkoşa’da toplanan eylemciler, sırasıyla İngiliz Elçiliği, ABD Temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürüyerek “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünü ve emperyalist kuşatmayı” protesto ettiler.

Eylem sırasında, İngiliz Elçiliği önünde Mustafa Keleşzade, ABD Temsilciliği önünde Tahsin Oygar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde de Münür Rahvancıoğlu konuşma yaptı. Mustafa Batak ise örgütler adına ortak basın açıklamasını okudu.

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