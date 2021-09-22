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2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Yayınlandı: 61 Köy Kuraklık Zararı Kapsamında

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu, 2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Zararı Değerlendirme çalışmalarını bitirmiş ve Kuraklık Haritasını yayınlamıştır.
2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Yayınlandı: 61 Köy Kuraklık Zararı Kapsamında

Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi, iki ayrı zamanda (başak tutma ve hasat evresi), Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Hasıllık, Tritikale) ve Baklagil Yem Bitkilerinin (Fiğ-Vigo, Favetta) ekili olduğu alanlarda 3 aylık bir süre boyunca gözlem, inceleme ve tartımlar yapmış, bitkilerin göstermiş olduğu büyüme, gelişme, başaklanma ve verim verileri toplanmıştır.

Bu bağlamda Komite, bazı köy ve/veya bölgelerin miktar olarak diğer köy ve/veya bölgelerden daha az yağış aldığı ve yağışların ihtiyaç duyulan zaman aralığında yağmaması sebebiyle ekili alanlarda üretimin verimsel olarak farklılıklar gösterdiğini ve bu alanlarda kuraklık olduğu tespitini yapmıştır. Elde edilen sonuçlar Meteoroloji Dairesi’nden alınan aylık yağış miktar ve haritaları ile de doğrulanarak Kuraklık Haritası hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

Kuraklıktan zarar gören toplam 61 Köy (360.000 Dönüm), Kadastral Pafta/Plan Taksimatlı Harita üzerinde belirtilmiş olup Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölge olarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak ilan edilmiştir.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda, her konuda olduğu gibi kuraklık tespitine yönelik yapılan tüm çalışmalarımızın her aşamasının da sektör paydaşlarımızla paylaşıldığını ve dün olduğu gibi, bugün ve yarın da üreticimizin yanında ve üretimin devamlılığının sağlanmasının garantisi olacağımızı belirtmek isteriz.

 

 

 

                                                                                                                          İpek KIZILDUMAN

                                                                                   Genel Tarım Sigortası Fonu

                                                                                                                                     Müdürü

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