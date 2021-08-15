  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

4 kazada 3 yararlı 1 tutuklu, işte detaylar...

» »
4 kazada 3 yararlı 1 tutuklu, işte detaylar...
4 kazada 3 yararlı 1 tutuklu, işte detaylar...

Ülke genelinde dün akşam Pirhan- Dörtyol arasında meydana gelen kaza haricinde 4 farklı trafik kazası daha meydana geldi. Kazalarda üç kişi yaralanırken alkollü olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı

 

19 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI

Saat 00:20 raddelerinde, Ercan İskele Anayolu 37-38 kilometreleri arasında, Ali Küçük Petrol İstasyonu yakınlarında, Boğaziçi’nde sakin Murat Talip AK (E-19) yönetimindeki MS 345 plakalı salon araç ile Unimar Çemberi istikametinden Sınırüstü istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu önce gidişine göre yolun sol banketine düştükten sonra tekrar anayola çıkıp direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak tarla içerisinde takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Murat Talip AK hafif şekilde yaralanıp kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahede altına alındı.

172 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Saat 02:25 raddelerinde, Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Caddesi üzerinde, İskele’de sakin M. Ç. (E-22) yönetimindeki JG 558 plakalı salon aracı %172 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu halde, Okyay Petrol İstasyonu istikametinden Ecevit Meydanı istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp aracın ön kısmı ile İskele’de sakin Tuncay KİRAZ’a (E-35) ait ikametgahın duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü M. Ç. tutuklandı

YOLDAN ÇIKTI TAKLA ATTI

Saat 00:30 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolu 14-15 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametine doğru seyreden Lefkoşa’ da sakin Yusuf KABLAN (E-23) yönetimindeki RP 688 plakalı Mazda marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan dere yatağına düşüp takla attıktan sonra tavanı üzerine durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

 

ALKOLLÜ YOLA ÇIKTI KAZA YAPTI

Saat 01:00 raddelerinde Girne Çatalköy’ de Deniz sokak üzerinde güney istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (92 mlgr) seyreden Girne’ de sakin Üner Doğu İSMAİLOĞLU (E-24) yönetimindeki SH 867 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce Girne-Değirmenlik anayolu 6-7 kilometreleri arasına giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Değirmenlik istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul PB 526 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan SH 867 plakalı araç sürücüsü Üner Doğu İSMAİLOĞLU ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ecem MAKAS (K-23) Girne Dr.Akçiçek hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahade altına alındılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Covid-19'dan 49 yaşında hasta vefat etti14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:10
  • Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunda kaza, 3 kişi hastaneye kaldırıldı14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:29
  • 28 veya 29 Eylül'de görüşecekler14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:44
  • Şahali'den Arıklı'ya "Özrü, kabahatinden büyük, pişkinliği de edep yoksunluğundan"14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:15
  • Arıklı: "ihale mafyası ve onların kiralık kalemleri hala konuşmaya devam ediyorlar"14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:00
  • El-Sen salı gününden itibaren borçlu devlet dairelerinin elektrikleri kesilecek!14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:07
  • Cüneyt Özdemir: Eğer bir vali Audi A8’e biniyorsa ben IBAN'a para mara atmıyorum14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:42
  • KTİMB Eyleme Gidiyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:15
  • Teknecik Santrali’ne yakıt geldi, yakıtın kaça alındığı açıklanmadı!14 Ağustos 2021 Cumartesi 18:12
  • Özersay: Üretmek var olmaktır14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti