4 kazada 3 yararlı 1 tutuklu, işte detaylar...

Ülke genelinde dün akşam Pirhan- Dörtyol arasında meydana gelen kaza haricinde 4 farklı trafik kazası daha meydana geldi. Kazalarda üç kişi yaralanırken alkollü olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı

19 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI

Saat 00:20 raddelerinde, Ercan İskele Anayolu 37-38 kilometreleri arasında, Ali Küçük Petrol İstasyonu yakınlarında, Boğaziçi’nde sakin Murat Talip AK (E-19) yönetimindeki MS 345 plakalı salon araç ile Unimar Çemberi istikametinden Sınırüstü istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu önce gidişine göre yolun sol banketine düştükten sonra tekrar anayola çıkıp direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak tarla içerisinde takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Murat Talip AK hafif şekilde yaralanıp kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahede altına alındı.

172 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Saat 02:25 raddelerinde, Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Caddesi üzerinde, İskele’de sakin M. Ç. (E-22) yönetimindeki JG 558 plakalı salon aracı %172 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu halde, Okyay Petrol İstasyonu istikametinden Ecevit Meydanı istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp aracın ön kısmı ile İskele’de sakin Tuncay KİRAZ’a (E-35) ait ikametgahın duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü M. Ç. tutuklandı

YOLDAN ÇIKTI TAKLA ATTI

Saat 00:30 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolu 14-15 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametine doğru seyreden Lefkoşa’ da sakin Yusuf KABLAN (E-23) yönetimindeki RP 688 plakalı Mazda marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan dere yatağına düşüp takla attıktan sonra tavanı üzerine durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ALKOLLÜ YOLA ÇIKTI KAZA YAPTI

Saat 01:00 raddelerinde Girne Çatalköy’ de Deniz sokak üzerinde güney istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (92 mlgr) seyreden Girne’ de sakin Üner Doğu İSMAİLOĞLU (E-24) yönetimindeki SH 867 plakalı Toyota marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce Girne-Değirmenlik anayolu 6-7 kilometreleri arasına giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Değirmenlik istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul PB 526 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan SH 867 plakalı araç sürücüsü Üner Doğu İSMAİLOĞLU ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ecem MAKAS (K-23) Girne Dr.Akçiçek hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahade altına alındılar.