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8 devlet kurumu e-devlet’e geçiyor…

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E-devlet programı kapsamındaki e-devlet kapısı dahil 5 proje ile e-devlet Kapısı’ndan 8 servis açılma aşamasına geldi
8 devlet kurumu e-devlet’e geçiyor…

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’de vatandaşın refah seviyesini artıracak, bürokrasiyi azaltacak olan kamuda dijital hizmetlere geçilmesine, imzalanan protokoller kapsamında; finans, teknik, bilgi ve tecrübe desteği sağlıyor.

Türkiye’de dijital dönüşüm ve e-devlet hizmetlerinin gelişmesi yönündeki çalışmaları yöneten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de vatandaşlara yansıtılmasına büyük önem vererek, bu yöndeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Oktay’ın 11 Şubat 2021’deki KKTC ziyareti sırasında, Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener tarafından, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında e-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı uyarınca, KKTC’de e-Devlet çalışmalarında 8 servis daha dijital hizmet verme aşamasına geldi.

e-DEVLET ÇALIŞMALARI 2012 YILI OCAK AYINDA BAŞLADI

KKTC’de e-Devlet Programı çalışmalarına 2012 yılı Ocak ayında başlandı.

Türkiye’nin daha önce sağladığı destekle, 2015 yılından bugüne program kapsamında, KKTC’de Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) hizmete açıldı, e-Kimlik, e-Yazışma, e-Nüfus ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projeleri uygulamaya geçti.

e-Devlet Kapısı, e-Gümrük, e-Tüzel, Kamu Yönetim, e-MEB Sistemleri ise Bu yıl içerisinde canlı kullanıma açılacak.

Ayrıca e-Sağlık, e-Sigorta Projeleri de 2021 yılı içinde başlatılacak.

TEMMUZ AYINDA TEMEL ATILACAK, YENİ SERVİSLER HİZMETE GİRECEK

KKTC Veri Merkezi binasının inşaat ihalesi 20 Mayıs’ta yapıldı. Merkezin temelinin Temmuz ayında atılması hedefleniyor.

e-Devlet Kapısı çalışmaları kapsamında 8 servis daha hizmete açılabilir seviye getirildi. Temmuz ayında hizmete girmesi öngörülen e-Devlet servisleri şunlar:

1. KKTC İçişleri Bakanlığı-Nüfus Bilgileri Servisi

2. EBYS Belge Doğrulama Servisi (323 Kurum Kuruluş)

3. KKTC Sağlık Bakanlığı-Tahlil Sonucu Servisi

4. Yüksek Mahkeme-Evlilik Bilgisi Servisi

5. Yüksek Mahkeme-Seçmen Kütük Bilgisi Servisi

6. KKTC Ticaret Dairesi Müdürlüğü- İthalatçı İhracatçı Belge Sorgulama

7. KKTC Başbakan Yrd. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı- Devlet Piyangosu Sorgulama

8. KKTC Merkez Bankası- Günlük Döviz Kurları

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