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8 Eylül çekilişi çıkana kadar!

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8 Eylül çekilişi çıkana kadar!
8 Eylül çekilişi çıkana kadar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 65496 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2021 tarihinde çıkana kadar çekiliş olarak gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon 50 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 30 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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