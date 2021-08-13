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Adapass Sistemi Devreye Giriyor... İşletmeler 20 Ağustos’a Kadar Kayıt Yaptırmak Zorunda

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar uyarınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını sorgulayacak “Adapass” sistemi, devreye giriyor.
Adapass Sistemi Devreye Giriyor... İşletmeler 20 Ağustos’a Kadar Kayıt Yaptırmak Zorunda

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar uyarınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını sorgulayacak “Adapass” sistemi, devreye giriyor.

Müşterilerine Adapass sorgusu yapacak işletmelerin, 20 Ağustos’a kadar sisteme kayıt yaptırması istendi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uygulamayla,  belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kodu, Adapass sisteminden sorgulanacak. Gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli olanların mekanlara veya aktivitelere girişine izin verilecek.

ADAPASS UYGULAMASINDAKİ SEKTÖRLER

Adapass uygulaması için belirlenen sektörler şunlar:

“Bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler.”

Sağlık Bakanlığı açıklamasında belirtilen sektörlerin 20 Ağustos tarihine kadar adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

İsteğe bağlı olarak yukarında belirtilmeyen sektörler de adapass.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilecekler.

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