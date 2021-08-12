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Ahmet Zurnacı'nın ölüm nedeni beyin kanması olarak tespit edildi

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Ahmet Zurnacı'nın ölüm nedeni beyin kanması olarak tespit edildi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

10.08.2021 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Pınarbaşı’nda sakin Ahmet Zurnacı (E-57), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmiş ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

            Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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