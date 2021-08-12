Akansoy açıkladı: PGM CTP’ye randevu vermedi!

CTP milletvekili Asım Akansoy katılığı programda kısa süre önce yaşanan bir olayı açıklayarak Polis Genel Müdür Ahmet Soyalan’ı teşhir etti. Akansoy partiden bir ekiple birlikte Kutlu Adalı cinayeti ve son gelişmeler hakkında görüş alış verişi için randevu talep ettiklerini ancak Polis Genel Müdüründen olumsuz yanıt aldıklarını açıkladı. Akansoy, “Atanmışlar kendilerine çok dikkat etmeli” diyerek bu konunun basit bir konu olmadığını, halkın seçtiği milletvekillerine randevu vermemenin “tamam” olmadığını ifade etti.

Mayıs TV’de Meltem Sakin’in sorularını yanıtlayan Akansoy’un konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Bize bilgi vermesini istedik. PGM CTP vekillerine randevu bile vermedi. Adalı cinayeti ile ilgili görüş alış verişi için hem genel bir değerlendirme yapalım hem de Kutlu Adalı cinayetini konuşalım diye randevu istedik. ‘Eğer genel sohbet içinse buyurun, eğer Adalı cinayeti ile ilgilisiyse siz söyleyecek bir şeyim yoktur’ denildi. ‘O zaman gelmemize gerek yoktur’ dedim. İçişleri bakanlığı yapmış biriyim. CTP bu ülkenin ana muhalefet partisidir. UBP bugün vardır yarın yoktur. Diğer güçlerle birlikte bu ülkeyi yönetecek olan partidir CTP. Ve siz randevu talebimize cevap vermeyeceksiniz. Bu durum tamam değil. Böyle bir müdürlük, böyle bir yönetim olmaz. Meclis açıldığında bu konuları konuşacağız. İstişareden kaçmak, bilgi saklamak Kıbrıs Türk toplumuna yakışan bir davranış değildir. Kurumlara yakışan bir davranış değildir. İş bu noktaya kadar geldi. Ben yaptım olur anlayışı her yere sirayet etti. Halkın seçtiği milletvekillerine randevu vermeyecek ha! Ne münasebet! Atanmışların tavırlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Asıl olan halktır.”