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Akdoğan köyünde bayrağı çalan kişi aranıyor

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Akdoğan köyünde bayrağı çalan kişinin kimliği belli oldu
Akdoğan köyünde bayrağı çalan kişi aranıyor

Akdoğan köyünde bulunan Panagia Kilisesi’nde 8 Eylül 2019 Pazar günü 07.30'da kilisenin isim günü nedeniyle Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafını sirkat eden şahsın Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou olduğu kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin Bakanlığımız süratle Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde girişimde bulunmuş, sözkonusu şahsın sirkat etmiş olduğu TC Bayrağının ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafının tarafımıza ivedilikle iade edilmesi talep edilmiştir.

Ayrıca, 8 Eylül 2019 tarihinde saat 13:45’te Beyarmudu Kara Kapısı’ndan GKRY’ne çıkış yaptığı tespit edilen Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou aleyhine Mahkemeden tutukluluk emri temin edilmiş ve aranan şahıs ilan edilmiştir.

BMBG’ne GKRY nezdinde girişim başlatılması talebimiz de iletilmiştir.

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