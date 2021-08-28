AKEL ve Sol Hareket bir araya geldi

AKEL ve Sol Hareket liderlikleri dün bir araya geldiler.

AKEL ve Sol Hareket liderlikleri dün bir araya geldiler.

AKEL Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşmede Mağusa konusunda ve özellikle iki taraf arasında yaratılan zıtlaşmaya özel vurgu yapılarak, Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu ve gelişmeleri ele aldılar ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla çatışan hareketleri kınadılar.

AKEL ve Sol Hareket mevcut çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun, üzerinde anlaşmaya varılmış olan çözüm çerçevesi ve 2017 yılına kadar varılmış olan yakınlaşmalar temelinde iki liderin dürüst bir toplumlar arası diyaloga geri dönmesi olduğu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdiler.

Ayrıca çözüm hedefine ulaşılabilmesi için iki toplumda da ilerici güçlerin oynayacakları önemli rollerinin olduğu konusunda hemfikir oldular.

AKEL ve Sol Hareket önümüzdeki dönemde ortak inisiyatifler üstlenerek ve ortak eylemler gerçekleştirerek bu hedef yönünde birlikte çalışma konusunda mutabık oldular.

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu