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Akıncı: Bu tehditler bugün bana yarın bir başkasına

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Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, BRT’de 7 Cumhurbaşkanı adayının biraraya geldiği programda, adaylıktan çekilmesine yönelik yapılan tehditleri anlattı
Akıncı: Bu tehditler bugün bana yarın bir başkasına

Akıncı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında, kendisine ‘Adaylıktan çekilmeniz konusunda telkin aldınız mı?’ diye sorulduğunu ve bunun üzerine açıklama yapmak durumunda olduğunu söyledi

Soru sorulmasaydı, bunu gündeme getirmeyeceğini ama sorulunca yalan söyleyecek bir durum olamayacağını belirten Akıncı, “Çünkü bu yapıldı” dedi.

Akıncı: Bunu kamuoyuna ve halkıma izah etmek durumundayım

Akıncı, burada ve Türkiye’de bilgi toplamakla ve düşmana karşı kendimizi müdafaa etmekle sorumlu olan birilerinin, kendisinin Özel Kalemi’yle görüşmek istediğini, hatta Ankara’ya davet ettiğini anlattı.

“Cumhurbaşkanına selam söyleyin adaylıktan çekilsin”

Akıncı, Özel Kalemim de, bunun böyle bir dönemde uygun bir davranış olamayacağını söylüyor. Sonra yetkili olduklarını söyleyen o kişiler geliyor görüşmeye ve ‘Cumhurbaşkanına selam söyleyin adaylıktan çekilsin. Çekilirse kendisi için, ailesi için, vatan millet için iyi olur’ diyorlar. Hem de bu, kampanya başladıktan sonra yani bundan 2-3 hafta önce oluyor” dedi.

Akıncı, pervasızca bunu yapanların, yaptıklarını açıklayabileceklerini söyledi

“Bu bir telkin ve tehdir”

Bu yaşananlardan sonra kendisinin, teyit edilmesi gereken bir durum olduğunu ve görüşmeleri gerektiğini söyleyerek, TC Büyükelçisini davet ettiğini, elçinin de ‘Ankara’ya danışıp öyle geleceğini’ söylediğini belirtti.

Akıncı, “Çünkü Türkiye adına burada konuşacak makam elçidir. Ama kendisi gelmedi. Peki neden gelmiyor? Kısa bir süre önce yine kendisini davet etmiştim ve gelmişti. ama ondan sonra Ankara bir daha gelmemesine karar vermiş” dedi.

Ankara’da zaman zaman KKTC ile ilgili yanlış düşünceler olabileceğini, Büyükelçinin bu yanlışları düzeltmekle de mükellef olduğunu kendisine ilettiğini belirten Akıncı; “Bu konuda söz uçar yazı kalır diyerek, yazı da yazım. Büyükelçi yazıyı aldı gitti ve 3 saat sonra bize iade etti. Neticede malesef o günden beridir, kampanya başladı başlayalı TC Elçiliği seçim karargahı haline geldi” diye konuştu.

“Sayın Büyükelçinin görevi seçim militanlığı yapmak değildir”

Akıncı, daha önce elçilikte neler olduğunu da şöyle açıkladı:

“Elçiliğe UBP milletvekillerini toplayarak, bir adayın desteklenmesi konusunda, kendilerine talimatlar verildiğini biliyoruz. Hatta orada olmaması gereken insanların da orada olduğunu biliyoruz. Sayın Büyükelçinin görevi seçim militanlığı yapmak değildir” dedi.

“Bu ilk defa değildir, doğrudur”

Türkiye’den seçime yönelik heyetler geldiğini, bu kişilerin, köylere, spor kulüplerine ve derneklere gittiklerini ve ‘Akıncıya oy verilmeyecek’ diye telkinde bulunduklarını anlatan Akıncı, “Bu ilk defa değil doğrudur. Rahmetli Hakim Mehmet Zeka Bey de çekilmişti adaylıktan, rahmetli Berberoğlu da aynı şekilde çektirilmişti, Dr. Fazıl Küçük de.

Sonra da rahmetli Denktaş’a geldiğinde, oda aday olamama noktasında bulmuştu kendini. Eroğlu da ikinci turdan çekilirken, arkasında 40 tane ajan dolaştığını söylemişti” dedi.

“E-mail hesaplarımız hacklendi”

Bu yapılanların dışında kendisi dahil 4 çalışma arkadaşının daha e-mail hesaplarına girildiğini ve sanal hırsızlık yapılarak hesaplarının çalındığını söyleyen Akıncı; “Özel Temsilcimin, Özel Kalem Müdürümün, bir başka çalışma arkadaşımın ve benim e-maillerimiz çalındı. Siber hırsızlığa da maruz kaldık” dedi.

“Bu gün bana yarın bir başkasına”

Sıranın kime geleceğinin belli olmadığını, bunları anlatmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Akıncı, “Ben kişisel bir ikbal peşinde değilim. Ben kazanırım ya da kaybederim, bu benim için ikincil önemdedir. Bu ülkenin demokrasisini ve  TC ile ilişkileri iyileştirecek olan ana faktör hep birlikte bu baskılara ses çıakrtılmasıdır. Bu ilişkileri normal bir zemine oturtmamız lazım. Bu bana yapılan yarın hangimize yapılacağı hiç belli olmaz. Bütün bunları anlattıktan sonra vicdan huzurum yerindedir. Kişisel bakımdan seçim sonucu önemli değildir” dedi.

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