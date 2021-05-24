Altın fiyatları FIRLADI!

Haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu sürekli yükselişte olan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları 24 Mayıs Pazartesi gününde de anlık olarak değişim göstermeye devam ediyor. 509 TL ile olarak haftayı kapatan altın fiyatlarının daha fazla yükseliş gösterip, göstermeyeceği ise ayrı bir merak konusu oldu. Peki 24 Mayıs Pazartesi gram gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

Yatırım olarak tercihini altından yana kullanan vatandaşlar tarafından altın piyasası yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı anlık olarak yükseliş ile kapatan altın fiyatları haftanın ilk gününde araştırılmaya başlandı. İşte borsaların açık olduğu haftanın ilk gününde altın piyasasındaki anlık fiyatlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Mayıs Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. Altın bugün güne yeşil renkli ve yukarı yönlü ibre ile başlangıç yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 509,08 TL'den yapan altın, şu anda 510 TL seviyesinde. Gram altının alış fiyatı 510,13 TL iken satış fiyatı ise 510,22 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 3.317,00 TL'den yapan cumhuriyet altını 24 Mayıs'ta 3.253,00 TL alış ve 3.344,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.665,00 TL'den yapan yarım altın 1.626,00 TL alış ve 1.679,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 832,00 TL'den yapan çeyrek altın bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Çeyrek altın bugün 819,00 TL alış ve 840,00 TL satış fiyatına sahip.