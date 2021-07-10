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Altın Karga Yeni Medya Ödülleri sahiplerini buldu

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DAÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda bu yıl ilki gerçekleştirilen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri Beach Clup Deniz Tesisleri’nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerine takdim edildi.
Altın Karga Yeni Medya Ödülleri sahiplerini buldu

DAÜ İletişim Fakültesi tarafındsn düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs Turkcel ana sponsorluğunda bu yıl ilki gerçekleştirilen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri Beach Clup Deniz Tesisleri’nde düzenlenen görkemli törenle sahiplerine takdim edildi.

Gecede 10 kategoride yarışanlara belgeleri verilirken, kayegoride ödül almaya hak kazananlara da altın karga ödülleri takdim edildi.

Gecenin açılışında konuşan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr Senih Çavuşoğlu ilki gerçekleştirilen etkinliğe katkı koyan ve oy veren tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Etkinliğin iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, Turkcell olarak böylesi bir etkinliğe katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sosyal mecralara bakıldığında etkinliğin bu alanda büyük hareketlilik ve destek sağladığını kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof.Dr.Aykut Hocanın da konuşmasında, ilki düzenlenen etkinliğin geleneksel hale gelmesini diledi ve 45 binin üzerinde halk oylamasının katıldığı böylesi bir etkinliğe DAÜ ailesi olarak destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ödül gecesi etkinliğinde ilk olarak DAÜ Özel Ödülü Ayşe Aba ve Kenan Amca lakabıyla Ayşe- Kenan Teksu’ya verildi ardından 10 kategoride yarışanlara belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

Buna Göre;

1- En İyi Çevirimiçi Video İçerik Üretici Kategorisi ödülü NEYDİ OLACAĞI

2-En iyi Mobil uygulama Kategorisi ödülü CEP BASKET

3-En iyi çevirimiçi Blog yazarı kategorisi ödülü MELİS BERG

4-En iyi Gamer Kategorisi ödülü HULUSİ TANIL

5-En iyi Podcast ortam akışı kategorisi ödülü GARİP ZAMANLAR

6-En iyi çevirimiçi mizah sayfası kategorisi ödülü URBAN CYPRİOT

7-En iyi sosyal medya fenomeni kategorisi ödülü MEHMET EKİN VAİZ

8-En iyi Influencer kategorisi ödülü BATU ÖZSUSUZLU

9-En iyi çevirimiçi TV Programı ödülü DAMLA DABİŞ İLE GÜN BAŞLARKEN

10-En iyi çevirimiçi  karakter ödülü ise AYGÜN KENCER’ e takdim edildi. 

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