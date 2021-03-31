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Arıklı'dan hellimin tescili hakkında açıklama

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, devlet televizyonunda katıdığı bir programda, hellim tescili ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Arıklı'dan hellimin tescili hakkında açıklama

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, devlet televizyonunda katıdığı bir programda, hellim tescili ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hellim konusunda farklı düşünceler içerisinde olduğunu söyleyen Arıklı, AB’nin jest değil emrivaki yaptığını savundu. Bu durumu siyasi bir manevra olarak niteleyen Erhan Arıklı, “Biz AB’ye ne kadar hellim ihraç edeceğimizi bilmiyoruz, bilinmeyen bir açılım için Rumların inisiyatifini kabul etmek doğru bir yaklaşım değil.” Dedi.

Arıklı, geçmişte Ortadoğu pazarında Rumların rekabetinin kırıldığına dikkat çekerek, “şimdi onların izni olmadan ortadoğuya bile hellim ihraç edemeyeceğiz. Ortadoğu pazarını kaybedebiliriz. AB pazarında ise gerekli kaliteyi tutturma aşamasında ciddi endişelerim var.” İfadelerini kullandı.

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