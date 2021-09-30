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"Aşı oranın artırılması salgını sona erdirebilir"

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Güney Kıbrıs’ta aşı oranın artırılması halinde gelecek bahar ayında salgının sona erebileceği belirtildi. 
"Aşı oranın artırılması salgını sona erdirebilir"

Güney Kıbrıs’ta aşı oranın artırılması halinde gelecek bahar ayında salgının sona erebileceği belirtildi. 


Politis gazetesi epidemiyoloji uzmanı Dr. Mihalis Voniatis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. 


Habere göre, Voniatis, Güney Kıbrıs’taki aşılama hızının bu şekilde devam etmesi durumunda bahar aylarında salgının sonuna gelinebileceğini söyledi. 


Güney Kıbrıs’ın aşı konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Voniatis, noel yortusuna kadar nüfusun yüzde 75’inin aşı sürecini tamamlaması durumunda bahar aylarının başlarında salgının sonundan söz edilebileceğini ifade etti. 


Güney Kıbrıs’taki son nüfus sayımının 875 bin 899 rakamına işaret ettiğini ifade eden Voniatis, yüzde 75’lik orana ulaşabilmek için 656 bin 924 kişinin aşı yaptırması gerektiğini, şu ana kadar ise 552 bin 465 kişinin aşı sürecini tamamladığını bunun da genel nüfusun yüzde 63’üne tekabül ettiğini söyledi. 

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