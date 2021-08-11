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Atakan'dan zehir zemberek sözler!

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"Kıb-Tek batma noktasına getirildi!"
Atakan'dan zehir zemberek sözler!

HP Milletvekili Atakan'ın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı tweet:

Beceriksizler kumpanyasında son perde !! "Hayat ucuzlayacak", "çok çalışacağız projeler hazır" söylemlerinden geldiğimiz nokta: batma noktasına getirilen, akaryakıt dahi bulamayan ve günde 1-2 saat elektrik kesintisine gitmek zorunda kalan Kıb-Tek.

 

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