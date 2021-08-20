Avcıoğlu: Evet, Arıklı'nın eşinin ve oğlunun projelerini de ben çizdim! dedi ve gerçekleri açıkladı...

"Erhan Arıklı söz verdiği her şeyin tersini yaptığı gibi, maalesef elle tutulur birşey bulamadığında da her zaman bel altı saldırmaya, hakaret etmeye veya aileleri hedef almaya devam ediyor. "

Erhan Arıklı'ya yine gerçekleri açıklama şansı verdiği için kendisine yürekten teşekkür ederim. Lakin Erhan Bey bazı şeyleri eksik açıklamış.

Erhan Arıklı söz verdiği her şeyin tersini yaptığı gibi, maalesef elle tutulur birşey bulamadığında da her zaman bel altı saldırmaya, hakaret etmeye veya aileleri hedef almaya devam ediyor. Hatta o kadar kendini kaybetmiş ki kendi eşi ve oğlunu da şaibe altında bırakıyor.

Nasıl mı? Gerçekleri açıklayalım:

1-) Proje Çizme konusu:

Erhan Arıklı'nın saygıdeğer eşi olan, NURGÜN ARIKLI (Proje Vize No: 2585-20109) ve Erhan Arıklı'nın sevgili oğlu, ERKAN ARIKLI (Proje Vize No: 131-2020) ait elektrik Projelerini de benim çizdiğimi belirtmeyi unutmuş.

Erhan Bey "Dosya Takibi" yaparak çizmiş olduğum projeler vasıtasıyla, kişilere "Haksız Menfaat" sağladığımı iddia etmiştir. Haliyle Eşi ve Oğlu'nun da projelerini benim çizmemle ne gibi "Haksız Menfaatler" elde ettiğini de eminim kendisi açıklayacaktır.

2-) Şirket Devri konusu:

Elektrik İnkişaf Yasası, "Madde 7 - Tayinden men ,idare üyelerinin menfaatlerinin bildirilmesi ve elden çıkarılması" kısmında,

İkinci Fıkra'da;

"İdarenin herhangi bir üyesi, vasiyet veya tevarüs sonucu herhangi bir elektrik işletmesi hissesine, kendi yararı için hak kazanırsa, sözkonusu hisseleri,hak kazandığı tarihten üç aya kadar satar veya elden çıkarırr."

Beşinci Fıkra'da;

"herhangi bir elektrik işletmesinde hisse '' deyimi, elektrik üretimi, dağıtımı veya tedariki veya tedariki veya elektrik cihazları imali veya toptan veya perakente ticareti ile uğraşan herhangi bir şirkete ait sennaye hissesi, hisse senedi, tahvil, rüçhanlı hisse senedi, bono veya başka kıymetli şeyleri anlatır ve aynı işlerle uğraşan ve tüzel kişiliği olmayan herhangi bir işletınedeki hisse veya menfaatı da içerir ancak, üretici, tedarikçi veya dağıtıcı olarak işi sadece kendisi tarafından tüketmek için elektrik üretmek tedarik etmek veya dağıtmaktan oluşan herhangi bir şirkete ait sermaye hissesi, hisse senedi, tahvil, ıüçhanlı hisse senedi, bono veya başka kıymetli şeyleri içermez."

şeklinde açıkça yazmaktadır.

Dolayısıyla Yasada "Elektrik Projesi" çizme konusunda her hangi bir kısıtlama olmadığı gibi, yasaya da aykırı değildir.

3-) Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde sorduğumuz Yakıt konusu:

Yakıt taşıyan HER BİR GEMİYE ait;

A- Yakıtın Fiyatı, Navlun Fiyatı

B- Rafineri Opsiyon Belgeleri

C- Yakıt Analiz Sonuçları

Belgeleri ile birlikte talep edildi.

Ne hikmetle Erhan Arıklı bundan oldukça rahatsız oldu ve yine ailelere saldırma yolunu seçti...

Gizlenmesi gereken bir durum yoksa, Erhan Arıklı bu Belgeleri paylaşmaktan neden çekiniyor?

4-) Arıklı'nın İHALESİZ, ADRESE TESLİM, DOĞRUDAN ALIM yöntemi ile Akaryakıtı taşıtacağı "Gizde İletişim Ltd" 'in kim olduğunu eminim merak ediyorsunuzdur...

Gizde İletişim Ltd, KIBTEK'in Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalelerini yıllarca kazanan Mors Ltd'in kızına ait olan şirket...

Erhan Arıklı'nın "Vurguncu, Soyguncu, Hırsız, Rantiyeci" vb birçok çirkin tabir ile itham ettiği, "BUNLARI BİTİREMEZSEM ADAM DEĞİLİM" iddiasında bulunduğu, hatta Akaryakıt alımını İHALESİZ, ADRESE TESLİM DOĞRUDAN ALIM yöntemi ile TPIC'e verdiğinde, "Adrese Teslim İhaleler ve RANT KAPISI KAPANDI" diyerek, ismini açık açık yazarak, uğruna PR çalışması olarak video hazırlattığı şirket...

Şimdi sormazlar mı Erhan Arıklı;

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU" diye?

Bu şirkete bu yakıtı LÜTFEN taşı diye TAM 4 SAAT dil dökerken veya bu Bakanlar Kurulu Kararının altına imza atarken HİÇ Mİ YÜZÜNÜZ KIZARMADI?

Bu muydu "TEMİZ ELLER" derken bahsettiğiniz?

Şimdi KİRLİ dediğiniz o ELLER TEMİZLENDİ Mİ?

ERHAN ARIKLI ÇAMUR ATMAYA DEVAM ETTİKÇE, BEN GERÇEKLERİ BELGELERİYLE BİRLİKTE AÇIKLAMAYA BÜYÜK BİR ZEVKLE DEVAM EDECEĞİM.

Kamuoyunun bilgisine...