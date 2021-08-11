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Avustralya'nın Melbourne kentinde koronavirüs yasakları uzatıldı

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Avustralya'nın Melbourne kentinde koronavirüsün Delta varyantının yayılımını önlemek için uygulanan tam kapanmanın 1 hafta daha uzatıldığı açıklandı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde koronavirüs yasakları uzatıldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde koronavirüsün Delta varyantının yayılımını önlemek için uygulanan tam kapanmanın 1 hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte yaklaşık 41 bin 500 testin sonucuna göre COVID-19'a yakalanan 20 kişiden 15'nin karantinada olduğunu ancak 5 yeni vakanın kaynağını araştırdıklarını belirtti. Andrews, 12 Ağustos gece yarısı son ermesi planlanan tam kapanmanın 19 Ağustos gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi.

Yasakların devam etmesinin Melbourne'da yaşayanlar açısından zor olacağını bildiklerini ancak Delta varyantına karşı tam kapanmanın gerekli olduğunu savunan Andrews, "Bugün hükümet kabinesi toplandı ve sağlık müsteşarının tavsiyesiyle ne yazık ki (tam kapanmayı) 7 gün daha, gelecek perşembe 23.59'a kadar uzatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Tam kapanma kuralları uyarınca, alışveriş, egzersiz, tıbbi bakım almak ve vermek, çalışmak, COVID-19 aşısına ve testine gitme dışında evden çıkışlar yasak. Alışveriş ve egzersiz için dışarı çıkanların da bu ihtiyaçlarını evlerine 5 kilometre mesafedeki yerlerde görmeleri gerekiyor.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre COVID-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 37 bin 277 Avustralyalıdan 945'i hayatını kaybetti.

Ülkedeki 6 bin 601 aktif vakadan 64'ü yoğun bakımda olmak üzere 445 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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